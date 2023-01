Maiara perde paciência com fã e chuta celular jogado no palco; veja

Da Redação

Após ver o smartphone indo em sua direção, a cantora dá alguns passos para trás

Durante uma apresentação em Londres, na Inglaterra, Maiara perdeu a paciência com um fã e chutou o celular do admirador do palco. Um vídeo que viralizou na internet mostra o momento em que uma pessoa joga o aparelho sobre o palco e assusta a cantora, que chuta o pertence de volta.

Após ver o smartphone indo em sua direção, a cantora dá alguns passos para trás, reclama com o fã e faz cara de reprovação. Logo depois, Maiara dá alguns chutes no celular, que é retirado por uma outra pessoa que está sobre o palco com a cantora. A fala da artista não é captada pelo microfone.

-LEIA MAIS: Maiara e Maraísa recebem alta do hospital em Blumenau; entenda

Veja o vídeo:

A final oq a Maiara falou aqui ? “ machuca caramba “

“ não é pra jogar caramba ”

“ porra crl “ pic.twitter.com/YRCIMYBvZu — Pamy Melo 🦋 (@pamydamem) January 30, 2023

Na internet, vários usuários saíram em defesa da cantora. “Realmente, devemos reconhecer que a Maiara errou ao chutar o celular, ela devia chutar a cara de quem jogou”, comentou uma pessoa. “E olha que a Maiara foi muito paciente. Se fosse eu, teria pedido para engolir o celular”, falou outro. “Já machucaram ela, tem uma hora que cansa”, defendeu uma terceira.

As informações são do Metrópoles.

