Maiara e Maraisa vencem The Voice Kids em 1ª temporada da dupla

Ela conquistou o público e levou a melhor com 43,65% dos votos

A participante apadrinhada pela dupla Maiara e Maraisa venceu a temporada 2022 da competição musical da TV Globo. A grande final foi ao ar neste domingo (17) e teve Isis Testa como vitoriosa. Ela conquistou o público e levou a melhor com 43,65% dos votos.

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Isis tem 10 anos. Com a vitória, ela leva para casa o prêmio de R$ 250 mil, além de um contrato de gerenciamento de carreira com a gravadora Universal Music. A pequena disputou a final com Isadora Pedrini e Mel Grebin.

A temporada 2022 do programa foi a primeira a ter Maiara e Maraisa entre os técnicos.

