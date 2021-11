Da Redação

Maiara e Maraisa se emocionam em homenagem a Marília; veja

A dupla sertaneja Maiara e Maraísa se emocionou em uma apresentação com homenagem a Marília Mendonça na madrugada desta segunda-feira (15), em Lorena, no interior de São Paulo. A agenda inicialmente era de Marília e foi assumida pela dupla após o acidente aéreo que matou a cantora .

Fãs cantaram com a dupla durante toda a apresentação, que durou cerca de 1h30. Em uma das canções, as irmãs se emocionaram e chegaram a chorar, com o público seguindo a música em coro.

No Instagram Maraisa publicou uma mensagem sobre o desafio de se apresentar no lugar de Marília. "Foi um desafio tremendo pra nós! O primeiro show que “cobrimos” pra nossa Lila! A responsabilidade era gigante! Mas quando pisamos nesse palco, sentimos a energia desse povo tão apaixonado por ela! E através dos sorrisos, gritos e olhares, nos provou que somos capazes de fazer, não só de uma, mas de todas as noites, especiais e inesquecíveis! E pudemos sentir, mais forte que nunca, a presença dela ali, em cada olhar e em cada lágrima! Gratidão Lorena-SP, por nos acolher e, através desse amor, nos fazer sentir mais fortes e corajosas para enfrentar esse desafio! Vocês foram incríveis! Foi maravilhoso! Obrigada a cada um que demonstrou seu amor! Patroas ❤️♾ #esqueçameseforcapaz"

Assista:

