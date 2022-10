Maiara e Maraísa estarão no especial de fim de ano de Roberto Carlos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O programa, que é aguardado durante todo o ano, vai ao ar no dia 23 de janeiro

As irmãs Maiara e Maraisa estarão entre as apresentações marcantes do tradicional especial de fim de ano de Roberto Carlos, transmitido pela TV Globo. A dupla sertaneja se junta a Maria Bethânia e ao grupo Raça Negra, que também estão confirmados no show do Rei.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: 'Lift Me Up': Rihanna lança nova música solo após seis anos

O programa, que é aguardado durante todo o ano, vai ao ar no dia 23 de janeiro. A gravação, no entanto, já irá acontecer no dia 29 de novembro, em uma casa de espetáculos no Rio de Janeiro. A estimativa é que o momento conte com uma plateia de mais de três mil pessoas.

continua após publicidade .





Novo DVD

Sucesso gigantesco entre as duplas sertanejas, Maiara & Maraisa se prepara para gravar um novo DVD em São Paulo, no dia 11 de novembro. Como forma de dar sequência a última turnê das irmãs, o novo projeto recebeu o nome de "Identidade". O repertório contará com músicas inéditas.





Fonte: Informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News