Maiara e Maraísa estão entre atrações confirmadas na ExpoParanavaí

Sertanejas abrem exposição no dia 3 de março

A 51ª edição ExpoParanavaí, no noroeste do estado, já tem data para acontecer: entre os dias 3 a 12 de março. Os shows serão realizados no Parque de Exposições e são pagos, mas a exposição terá seis dias com entrada gratuita. Ingressos serão vendidos pela internet.

Confira a programação:.

3 de março - Maiara e Maraísa

4 de março - Guilherme e Benuto

10 de março - Zé Neto e Cristiano

11 de março - Mari Fernandez



Os ingressos serão vendidos pela internet e também em pontos de venda definidos pela organização da feira.

A entrada gratuita para o público em geral valerá para os dias 5, 6, 7, 8, 9 e 12 de março. O rodeio também não terá cobrança de ingresso.

As informações são do G1.

