Maiara e Maraísa cancelam turnê 'Festival das Patroas'

As cantoras Maiara e Maraísa cancelaram oficialmente a turnê "Festival das Patroas", que fariam ao lado de Marília Mendonça. A informação foi confirmada ao g1 pela assessoria da dupla sertaneja. Anunciada em outubro de 2021, o destino da turnê "Patroas" ficou indefinido desde a morte prematura de Marília, em novembro.

A primeira apresentação da turnê aconteceria em março de 2022, em Belo Horizonte, passando em seguida por Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. "A Tour Festival Patroas, programada para iniciar, em março, foi cancelada. Ainda há muito a se resolver sobre tudo que envolve Marília Mendonça."

"Maiara & Maraísa por sua vez, ainda nutrem o desejo de um dia poderem realizar o sonho que construíram com a amiga", informou a assessoria da dupla. "Todas as pessoas que haviam adquirido seus ingressos para os shows serão reembolsadas do valor dos ingressos."

Responsável por reembolsar o valor dos ingressos, a Live Nation Brasil também emitiu um comunicado sobre o cancelamento da turnê:

"A Live Nation Brasil e a Workshow vêm a público informar que o 'Festival das Patroas' está cancelado. Todas as pessoas que haviam adquirido seus ingressos para os shows que ocorreriam em Belo Horizonte, em 19 de março de 2022; no Rio de Janeiro, em 02 de abril de 2022; em São Paulo, dia 9 de abril de 2022; e em Brasília, em 28 de maio de 2022, serão reembolsadas do valor dos ingressos."

Informações do site g1.