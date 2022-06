Maiara e Maraisa alteram nome de álbum com Marília Mendonça

Da Redação

Após terem sido proibidas pelo Tribunal de justiça da Bahia de continuarem utilizando o nome "As Patroas", a dupla sertaneja Maiara e Maraisa mudou o nome do álbum que elas têm com Marília Mendonça. Antes, o nome era "Patroas 35%", agora, as artistas alteraram para "Festa das Patroas 35%".

Marília Mendonça e Maiara e Maraisa tinham lançado o projeto “As Patroas” em outubro de 2021 e saíram em uma turnê em 2022 para contar a história da amizade entre elas, que teve início quando ainda se dedicavam apenas às composições, há quase uma década. Mas o sonho foi interrompido após um acidente de avião que causou a morte da rainha da sofrência.



Após o falecimento de Marília, Maiara e Maraisa foram alvo de uma ação indenizatória por concorrência desleal da cantora Daisy Soares, proprietária do projeto da banda de "forró contemporâneo" A Patroa, iniciada no final de 2013. A partir do ano de 2014, ela passou a realizar shows e gravou seu primeiro CD.

Fonte: Informações do g1.