Da Redação

Maiara é consolada por Fernando ao cantar música de Marília

Maiara e Maraisa seguem cumprindo a agenda de shows em meio à tristeza provocada pela morte precoce da amiga, Marília Mendonça, no início do mês. Durante apresentação em Curitiba, na noite de quinta-feira (25/11), a emoção tomou conta do palco e da plateia quando as duas interpretaram Labirinto, um dos grandes hits da Rainha da Sofrência. Comovida, Maiara não conseguiu cantar alguns dos versos da canção e foi confortada por Fernando Zor, que acompanhava a apresentação pela lateral do palco.

continua após publicidade .

No vídeo, feito por fãs, Fernando sai dos bastidores, no canto do palco, e dá apoio à cantora. Nas imagens, é possível ver que o parceiro de Sorocaba abraça e dá um beijo na irmã de Maraisa. Veja:

Maiara e Fernando estavam separados desde setembro. O relacionamentos dois dois, que começou em 2019, é marcado por idas e vindas. Eles foram flagrados em momentos de intimidade, com direito a beijinhos, na festa de casamento do compositor Cristyan Ribeiro, que aconteceu em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, como foi noticiado pela coluna LeoDias na última segunda-feira (22/11).