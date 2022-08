Maiara da dupla com Maraisa tropeça e quase cai na frente dos fãs

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cantora só não levou o maior tombo porque foi segurada por uma pessoa de sua equipe.

Maiara quase levou o maior tombo ao chegar para fazer um show em Araras, no interior de São Paulo. A cantora, da dupla com Maraisa, estava cumprindo os fãs, quando tropeçou e só não caiu no chão, porque foi segurada por uma pessoa da equipe. Bem-humorada, a sertaneja se divertiu com a situação.

continua após publicidade .

"Eu, literalmente, chegando no rolê me achando linda e a vida tentando me derrubar", brincou ela, ao compartilhar o vídeo do momento no Instagram neste domingo (14).

Maiara ainda fez questão de agradecer ao seu "salvador", que impediu a queda. "Obrigada, Juninho Moreira, por ser meu alicerce há mais de 10 anos! Cheguei Araras! Hohe nada me derruba", completou.

Com informações: Revista Quem

Siga o TNOnline no Google News