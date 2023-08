Maiara confirma que fez cirurgia plástica: 'Belíssima!'

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, confirmou que realizou uma cirurgia plástica na semana passada. Durante uma pausa na agenda de shows, a cantora decidiu se submeter a um procedimento estético e falou sobre isso em um show na noite de quinta-feira (10), em Minas Gerais.

Porém, a cantora ainda não revelou detalhes sobre qual foi o procedimento que realizou. Ela apenas confirmou que fez a cirurgia plástica e está no período de recuperação.

“Deu o tempo até de dar uma recauchutada. Logo logo vocês vão ver o resultado. Belíssima! Aproveitei e entrei nas facas. Ainda estou empalada aqui. Cheguei aqui morrendo de medo: 'Será que eu vou conseguir cantar?' E a voz saiu tinindo, está melhor do que nunca! A voz está mais bonita e mais gostosa”, disse ela no palco.

Então, a irmã dela, Maraisa, brincou com a coragem da irmã de voltar aos palcos em tão pouco tempo. “Mulher inventa! Com cinco dias, a mulher já no palco. Ela pode ter neném e sair para fazer show no mesmo dia. A Maiara tem que ser estudada pela NASA”, declarou.

Fonte: Revista Caras

