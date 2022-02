Da Redação

Mãe recebe roupa que Marília Mendonça usava durante acidente

Três meses após a morte de Marília Mendonça, a mãe dela, Ruth Moreira, recebeu a roupa que a cantora usava no dia em que sofreu o acidente aéreo, informou o advogado da família, Robson Cunha. Um vídeo mostra o momento em que a rainha da sofrência embarcou em Goiânia, horas antes do acidente. Marília estava com um vestido xadrez.

continua após publicidade .

A roupa foi entregue pelo advogado à família no início de fevereiro, mas a informação só foi divulgada nesta quinta-feira (10). Cunha informou que a roupa estava praticamente intacta, com apenas um pequeno rasgado. Ele disse ainda que a mãe da cantora se emocionou.



“Ela se emocionou, mas Ruth é uma mulher de muita fé, de muita força. Ela se apega na fé para conseguir seguir. Hoje ela ocupou o lugar que ela da Marília. Ela se tornou o pilar de toda a família”, contou o advogado.

continua após publicidade .

Marília Mendonça morreu aos 26 anos caminho de um show, após o avião que ela estava cair em Caratinga (MG). Além dela, outras quatro pessoas também faleceram - entre elas o tio e assessor dela, Abicieli Silveira Dias Filho.



Os corpos dos familiares foram velados no Ginásio Goiânia Arena, na capital goiana. Ícone da música sertaneja, a goiana já havia conquistado o país e estava lançando internacionalmente o projeto Patroas, em parceria com Maiara e Maraisa, quando sofreu o acidente.

Informações do site g1.