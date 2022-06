Mãe de Wesley Safadão descobre internação do filho e pede orações

Da Redação

O cantor voltou a sentir dor nas costas

A mãe do cantor Wesley Safadão, Dona Bil, utilizou o Instagram para falar sobre a internação do filho, que precisou ser hospitalizado depois de sentir dor nas costas. O artista foi diagnosticado com uma hérnia de disco.

“Boa tarde. Entrego a recuperação do meu filho nas mãos de Deus. Deus sabe que ele ama cantar e encantar. Peço oração para a saúde dele a todos os fãs, amigos e familiares”, disse a mãe de Safadão.

”Que logo ele possa estar de volta aos palcos fazendo o que ele ama fazer, cantar e encantar”, finalizou.

O cantor publicou uma nota em seu perfil oficial do Instagram, onde fala a respeito da internação.

“Após sentir novas dores na coluna e dormência nas pernas na manhã dessa quarta-feira (29/6), Wesley Safadão precisará ser afastado temporariamente dos palcos, por orientação médica. Diagnosticado com hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas dentro deste canal, ele permanecerá de repouso até uma nova avaliação médica”, explica uma parte do comunicado.

