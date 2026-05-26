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Mãe de Virginia surpreende ao fazer revelação sobre reconciliação da filha com Zé Felipe; veja vídeo

Sincera, Margareth confessou que o seu maior desejo

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 09:10:00 Editado em 26.05.2026, 09:26:27
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Mãe de Virginia surpreende ao fazer revelação sobre reconciliação da filha com Zé Felipe; veja vídeo
Autor Foto: Reprodução

A influenciadora Margareth Serrão chamou atenção ao falar sobre a vida amorosa da filha durante a festa de aniversário de cinco anos de sua neta, Maria Alice, que aconteceu nesta segunda-feira (25). Nos bastidores do evento, ela comentou sobre a separação da empresária Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe. (Vídeo abaixo)

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Em um vídeo compartilhado pelo perfil Daily do Garotinho nas redes sociais, Margareth aparece cercada por fãs na saída da festa. Durante a conversa, uma admiradora brincou ao pedir que ela incentivasse a reconciliação do ex-casal. “Você também quer”. Então, ela reagiu: “Lógico!”.

Na sequência, ela ainda pediu apoio dos fãs e mostrou que continua torcendo para ver os dois juntos novamente. “Reza! Vamos rezar todo mundo”, declarou. Além disso, outra fã comentou sobre a possibilidade de ver “a família unida” no futuro. Sincera, Margareth confessou que esse também é o seu maior desejo. “É o meu sonho”, afirmou.


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Vale lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe ficaram juntos por cerca de cinco anos. O relacionamento começou em 2020, e os dois oficializaram a união em março de 2021. Em maio de 2025, anunciaram publicamente o fim do casamento.

Juntos, eles são pais de três filhos: Maria Alice, de cinco anos, Maria Flor, de três, e José Leonardo, de um ano.

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Informações: Revista Caras

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