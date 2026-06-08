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Mãe de Virginia se torna palestrante sobre “como criar filhos de sucesso”

Aos 60 anos, ela realizou sua primeira palestra voltada ao universo dos negócios

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 11:46:35 Editado em 08.06.2026, 11:46:29
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Mãe de Virginia se torna palestrante sobre “como criar filhos de sucesso”
Autor Foto: Redes Sociais

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, passou a atuar também como palestrante e coach. Aos 60 anos, ela realizou sua primeira palestra voltada ao universo dos negócios durante o evento “Somos Elas”, promovido no último fim de semana em Porto Seguro, na Bahia, com foco no empreendedorismo feminino.

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Durante a apresentação, Margareth falou sobre criação de filhos e usou a trajetória da filha como exemplo ao abordar independência e incentivo familiar.

“É preciso dar estrutura para que os filhos possam crescer e conquistar o próprio espaço. Quando se prende demais, eles acabam vivendo sempre dependentes”, declarou durante a palestra.

Pela participação no evento, Margareth recebeu um cachê de R$ 80 mil por uma apresentação com duração aproximada de uma hora.

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Nas redes sociais, ela compartilhou registros do encontro e publicou uma mensagem voltada ao empoderamento feminino.

“As mulheres fortes, determinadas e batalhadoras precisam reconhecer o orgulho de suas conquistas. O lugar da mulher é onde ela quiser estar”, escreveu em uma postagem no Instagram.

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cidadania responsável empoderamento feminino empreendedorismo feminino margareth serrão Palestrante Virginia Fonseca
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