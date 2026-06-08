Mãe de Virginia se torna palestrante sobre “como criar filhos de sucesso”

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Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, passou a atuar também como palestrante e coach. Aos 60 anos, ela realizou sua primeira palestra voltada ao universo dos negócios durante o evento “Somos Elas”, promovido no último fim de semana em Porto Seguro, na Bahia, com foco no empreendedorismo feminino.

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Durante a apresentação, Margareth falou sobre criação de filhos e usou a trajetória da filha como exemplo ao abordar independência e incentivo familiar.

“É preciso dar estrutura para que os filhos possam crescer e conquistar o próprio espaço. Quando se prende demais, eles acabam vivendo sempre dependentes”, declarou durante a palestra.

Pela participação no evento, Margareth recebeu um cachê de R$ 80 mil por uma apresentação com duração aproximada de uma hora.

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Nas redes sociais, ela compartilhou registros do encontro e publicou uma mensagem voltada ao empoderamento feminino.

“As mulheres fortes, determinadas e batalhadoras precisam reconhecer o orgulho de suas conquistas. O lugar da mulher é onde ela quiser estar”, escreveu em uma postagem no Instagram.

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