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Mãe de Virginia deixa escapar momento com Zé Felipe na festa de Maria Alice; veja

Ela usou o registro para comemorar o aniversário de cinco anos de sua neta primogênita e um dos cliques com o pai da garota chamou a atenção

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 13:24:34 Editado em 28.05.2026, 13:24:29
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Mãe de Virginia deixa escapar momento com Zé Felipe na festa de Maria Alice; veja
Autor Foto: Reprodução

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, não esconde seu apreço pelo ex-genro, o cantor Zé Felipe. Nesta quinta-feira (28) a influenciadora digital, de 60 anos, postou um vídeo de alguns momentos da festa de Maria Alice e não deixou o herdeiro de Leonardo de fora.

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A mãe da milionária usou o registro para comemorar o aniversário de cinco anos de sua neta primogênita e um dos cliques com o pai da garota chamou a atenção. Margareth Serrão apareceu curtindo a festa ao lado de Zé Felipe com bastante felicidade e surgiu bem confortável ao lado dele, mostrando que gosta bastante da companhia e presença do artista.

“Existem amores que são verdadeiros presentes de Deus, e o amor entre avó e neta é um deles. Repleto de carinho, cuidado e lições que atravessam gerações, esse vínculo especial ilumina a vida de quem o vive. E hoje celebramos os 5 aninhos da nossa pequena Alice, que Deus abençoe, ilumine e proteja a vida dela e todo o caminho que ela vai percorrer no longo da estrada. Te amo muito princesa da vovó, parabéns e FELIZ ANIVERSÁRIO!“, disse ela sobre seu amor por Maria Alice.


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Um post compartilhado por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)


Durante a festa, Margareth Serrão foi abordada por fãs na entrada e acabou entregando o que pensa sobre a filha voltar com o ex-marido. “Reza! Vamos rezar todo mundo”, declarou mostrando a torcida pelo retorno do casal.

Além disso, outra fã comentou sobre a possibilidade de ver “a família unida” no futuro. Sincera, ela confessou que esse também é o seu maior desejo. “É o meu sonho”, afirmou.

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Informações: Revista Caras

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