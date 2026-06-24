Mãe de Virginia curte post criticando a filha e possível indireta sobre Vini Jr.; veja

Uma atitude de Margareth Serrão nas redes sociais voltou a alimentar os rumores de um possível desgaste em sua relação com a filha, Virginia Fonseca. A mãe da influenciadora curtiu uma publicação que questionava a postura da empresária em relação aos filhos durante sua passagem pelos Estados Unidos. “Sabe de uma coisa que eu achei estranha e quase ninguém está falando sobre? As crianças chegaram nos EUA e a Virginia só foi ver eles depois de dias”, dizia a publicação.

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A mensagem destacava que as crianças teriam chegado ao país dias antes do reencontro com Virginia, sugerindo que a influenciadora teria priorizado outros compromissos. O texto ainda fazia referência ao suposto reencontro com Vini Jr., ex-namorado da empresária. A curtida repercutiu entre os internautas, que passaram a falar sobre um possível desentendimento familiar envolvendo Margareth e Virginia.

Confira:





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Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Reaproximação com Vini Jr. divide opiniões

Os rumores de uma reconciliação entre Virginia e Vini Jr. ganharam força após os dois serem vistos em um jantar nos Estados Unidos, pouco depois de compromissos do atleta com a Seleção Brasileira. Nas redes sociais, muitos seguidores interpretaram a atitude de Margareth como uma demonstração de desaprovação em relação ao possível retorno do relacionamento. A mãe da influenciadora já havia manifestado publicamente sua torcida pela reconciliação de Virginia com Zé Felipe, ex-marido da influenciadora. Apesar dos rumores, nenhuma das partes comentou oficialmente.

Zé Felipe revela proximidade com Virginia após separação

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Enquanto os boatos sobre a vida amorosa da influenciadora ganham repercussão, Zé Felipe surpreendeu ao revelar que continua sendo uma das pessoas mais próximas de Virginia. Em entrevista recente, o cantor afirmou que foi um dos primeiros a saber sobre o término do relacionamento entre a empresária e Vini Jr. Segundo ele, Virginia telefonou logo após o fim do namoro para contar a novidade.

Zé relatou que os dois mantêm uma amizade sólida e que ofereceu apoio à ex-esposa durante a conversa. O cantor destacou que a relação construída ao longo dos anos permanece forte, mesmo após o fim do casamento.

Informações: Revista Caras

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