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Mãe de Tadeu Schmidt morre 1 mês após a partida do filho, Oscar Schmidt

O apresentador usou as redes sociais para comunicar o falecimento da mãe

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 10:22:18 Editado em 25.05.2026, 10:22:10
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Mãe de Tadeu Schmidt morre 1 mês após a partida do filho, Oscar Schmidt
Autor Foto: Instagram/Reprodução

O apresentador Tadeu Schmidt usou as redes sociais nesta segunda-feira (25) para compartilhar com o público uma triste notícia: o falecimento da mãe, Dona Janira. Em seu perfil oficial, o comunicador prestou uma homenagem emocionante à matriarca, que partiu aos 92 anos.

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Tadeu selecionou alguns registros marcantes ao lado da mãe, incluindo uma foto inédita com os irmãos, Felipe e Oscar Schmidt (1958-2026), que faleceu há pouco mais de um mês, em abril deste ano. Até o momento, a causa da morte de Dona Janira não foi revelada.

“Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver… O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos… e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você. Descanse em paz, Dona Janira“, escreveu o apresentador do Big Brother Brasil.

Nos comentários da publicação, diversos amigos famosos e fãs de Tadeu Schmidt deixaram mensagens carinhosas à família, desejando muita força durante este momento delicado: “Meus sentimentos!“, escreveu a apresentadora Sônia Abrão.

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“Meus sentimentos! Que Deus conforte o coração de toda família“, declarou a ex-BBB Laís Caldas. “Um abraço enorme, meu querido“, disse a apresentadora Poliana Abritta. “Sinta-se abraçado por todo Brasil! Amamos você!“, comentou um admirador.

Veja as fotos de Tadeu Schmidt com a mãe:


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Mãe de Tadeu Schmidt morre 1 mês após a partida do filho, Oscar Schmidt
AutorFoto: Instagram/Reprodução


Mãe de Tadeu Schmidt morre 1 mês após a partida do filho, Oscar Schmidt
AutorFoto: Instagram/Reprodução

Informações: Revista Caras

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