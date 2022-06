Mãe de Sérgio Hondjakoff desabafa sobre internação do filho

Da Redação

O eterno Cabeção de Malhação gravou um vídeo extremamente alterado, em que chegou a ameaçar o pai de morte

Mãe de Sérgio Hondjakoff, Carmen Lucia revelou que o ator decidiu se internar em uma clínica de reabilitação para tratar o vício em drogas. Na última terça-feira (7/6), o eterno Cabeção de Malhação gravou um vídeo extremamente alterado, em que chegou a ameaçar o pai de morte.

“Com tudo que aconteceu nesses últimos dias, [o cantor] Rafael Ilha se solidarizou com a situação e conversou comigo e com o Sérgio. Ele indicou o nome de uma boa clínica, uma das melhores do Brasil, que se disponibilizou a fazer todo o tratamento pelo tempo que for necessário. Após o encontro com o terapeuta Sandro Barros e em consenso com a família, meu filho achou por bem ser internado nessa clínica, situada no interior de São Paulo”, disse à revista Quem.

Carmen está otimista em relação ao tratamento do filho. “Estamos com muita fé e esperança que vai dar tudo certo, e que essa será a última internação. Ele vencerá! Juntamente com as preces e pensamentos positivos de todos que gostam dele e de seu trabalho”, completou.

Entenda o caso

Os pais do ator revelaram os momentos de tensão que viveram em meio ao surto do filho. Na semana passada, um vídeo do ex-Malhação ameaçando matar o próprio pai com um bastão começou a circular nas redes sociais.

Sérgio apareceu bastante alterado, possivelmente tendo uma crise de abstinência. O ator, que já confessou o vício em álcool e drogas, chegou a ameaçar de morte o pai, Francisco José de Mendonça, com um bastão.

“Fala, galera, beleza? Eu tô aqui pancadão e tá todo mundo aqui querendo me foder. Estou pedindo R$ 1 mil para o meu pai pra ir pra São Paulo e ele não quer me dar. Eles querem que eu seja internado contra a minha vontade porque eu dei uns ‘tequinhos’ e eu fico muito louco”, disse o artista, admitindo ter usado drogas.

Após o vídeo polêmico, o ator enviou uma mensagem para o programa A Tarde é Sua, na Rede TV!, para falar sobre os momentos difíceis que está passando.

O eterno Cabeção pediu desculpas aos amigos e familiares, dando destaque ao pai. “Andei preocupando com coisas polêmicas, de ameaça, internação”, iniciou o ator. “Estou aqui muito bem, muito calmo, muito são, limpo, abstênio de substâncias. Quero agradecer a preocupação de todos vocês comigo, pedir perdão principalmente ao meu pai, que está muito bolado comigo”, complementou.

O artista ainda aproveitou para agradecer os famosos que entraram em contato para oferecer ajuda, citando Jesus Luz, Kayky Brito, Bruno Gagliasso e Rafael Ilha.

Com informações, Metrópoles