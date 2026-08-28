"Mãe de primeira viagem": Maju Coutinho confirma gravidez ao lado do marido

A jornalista Maju Coutinho anunciou nesta sexta-feira (28) que está grávida do seu primeiro filho. A novidade foi compartilhada pelas redes sociais em uma publicação conjunta com o marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura, com quem é casada há 15 anos. Na imagem publicada pelo casal, os dois aparecem sorridentes enquanto seguram um macacão de bebê.

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Sem fazer mistério sobre a gestação, a apresentadora revelou que espera um menino e já escolheu o nome do primogênito, que se chamará Malik. Ao celebrar a chegada da criança, Maju definiu a nova etapa familiar como o início de um "show da vida particular", ressaltando que se trata de um filho muito desejado pelo casal.

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Na mensagem que acompanhou o anúncio, a jornalista também publicou um texto poético dando boas-vindas ao bebê e refletindo sobre as dualidades e belezas da vida. Enquanto Maju será mãe pela primeira vez, seu marido, Agostinho Paulo Moura, já possui dois filhos de relacionamentos anteriores.