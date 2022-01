Da Redação

Mãe de Neymar estaria sendo chantageada por ‘vídeo íntimo’

O polêmico relacionamento de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, e de seu namorado, Tiago Ramos, ganhou um novo capítulo. De acordo com informações da coluna de Fábia Oliveira, do portal Em Off, a razão pela qual a empresária não termina o relacionamento com o modelo é chantagem. Para a coluna, a assessoria de Nadine Gonçalves diz que não existe nenhum vídeo íntimo e afirma que ela está solteira.

continua após publicidade .

Conforme uma fonte da coluna, Tiago estaria há algum tempo ameaçando Nadine, com um vídeo íntimo, onde o casal aparece fazendo sexo.

O namoro entre Tiago e Nadine foi anunciado publicamente em abril de 2020, sempre regado de polêmica e confusão. Tiago Ramos ainda não se pronunciou sobre a polêmica e o suposto vídeo.

continua após publicidade .

Com informações Istoé Gente e coluna Flávia Oliveira.