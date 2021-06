Mãe de Nego do Borel é acusada de agredir criança de 8 anos

Continua após publicidade

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) indiciou Roseli Viana Gomes, mãe do cantor Nego do Borel, pelos crimes de maus-tratos e lesões corporais contra sua enteada de oito anos. Seu atual companheiro, Alex Alves Gomes, também foi indiciado por maus-tratos contra a filha.

Procurada por Quem, Elizabeth Medeiros, advogada da mãe de Nego do Borel, contou como sua cliente recebeu a notícia. "A Roseli e o Alex receberam com muita tristeza a informação do indiciamento. Eles seguem confiantes no esclarecimento dos fatos e com a certeza de que serão inocentados de todas as acusações", explicou a profissional.

Também procurada por Quem, Roseli comentou o indiciamento com tristeza. "Isso tudo está só começando. Como eu já disse antes, toda a verdade irá aparecer. Minha enteada não saiu daqui machucada e em momento algum eu vim a machucá-la. Temos uma relação incrível de amigas, tenho muitas provas disso e estou com o meu coração tranquilo. Primeiro porque eu creio em um Deus que nunca falhou e nuca se atrasa, para tudo tem seu tempo. E depois eu creio também na nossa advogada, a Dra. Elizabeth Medeiros. Tudo vai ficar bem em nome de Jesus", disse, acrescentando: "E eu não preciso nem falar. Se as pessoas quiserem, fiquem de longe observando a nossa interação [dela com a enteada] e tirarão suas conclusões sobre essas acusações".

Segundo a Polícia Civil, as agressões foram constatadas no dia 24 de maio deste ano, por meio de um laudo do Instituto Médico Legal (IML) pelo depoimento da menina a policiais capacitados e por declarações contraditórias do pai e da madrasta, que negaram as acusações. O exame apontou que as lesões não poderiam ter sido praticadas pela mãe biológica durante o fim de semana em que passou com a filha, pois eram anteriores.

Segundo as investigações, a criança narrou para sua mãe que, ao contar para o pai sobre as agressões da madrasta, também foi agredida por ele e castigada. O Conselho Tutelar também esclareceu que, no dia 10 de maio, já havia sido acionado pela mãe biológica da menina. O motivo das agressões teria sido o uso de um xampu.

Entenda o caso

No dia 26 de maio, Roseli prestou depoimento na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), no Centro do Rio, por suspeita de agressão à enteada de oito anos. A criança teria levado "chineladas, arranhões e tapas", segundo acusações da mãe. Em conversa com a Quem, Roseli negou ter agredido a menina e afirmou estar em paz, uma vez que "nunca encostou um dedo" nem no próprio filho, Leno Maycon Viana, o Nego do Borel. "Que dirá no filho dos outros", disse ela após deixar a DCAV.

Uma das supostas agressões teria acontecido no dia 17 de maio e foi registrada na DCAV no dia 24 de maio. A menina foi encaminhada com a mãe, Gisele Trindade, para a realização de exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, que comprovou escoriações. A criança é filha de Gisele com Alex Alves Gomes, casado há sete anos com Roseli.

"O que falar disso tudo? Cuido dela desde bebê. Tenho como uma filha. É uma relação de mãe mesmo, ela é uma filha que Deus me deu fora da barriga. Sempre tratei como se fosse minha filha. Mas, independente disso, sempre tive um amor enorme por ela. Moramos num lugar que só tem família. Os irmãos do Alex, os pais, todos vivem aqui em casa. Quando ela não está brincando com os primos, eles estão brincando aqui em casa. Nunca a agredi", disse.

Roseli afirmou que a menina é extremamente comportada. "Ela é de uma educação enorme, não dá trabalho nenhum. Para que eu ia fazer isso? Bater nela, dar chinelada e tapa? E seria difícil ela esconder chinelada porque é muito magrinha, ia ficar marcado, ela ia ficar com um hematoma. Isso é loucura", contou.

Com informações: Revista Quem