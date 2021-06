Mãe de MC Kevin desabafa nas redes sociais

Continua após publicidade

Valquíria Nascimento usou suas redes sociais para desabafar sobre as especulações sobre a morte do filho, MC Kevin. O funkeiro faleceu no dia 16 de maio ao cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

“Desde que o Kevin foi embora, eu não tenho mais vida. As pessoas não me respeitam. Não iria posar nada, nem falar nada. De verdade, eu tenho vontade de sumir por tanta coisa que tem na minha cabeça diante de tanta coisa que vejo e escuto. Vão procurar o que fazer, vão estudar, trabalhar, ler um livro, mas não fiquemusando as redes sociais para atormentar a vida dos outros, para atormentar a minha vida, a vida da minha família, a vida da minha neta. Vão procurar o que fazer!”, disse.

De acordo com Valquíria, ela recebe muitos comentários maldosos. “Não adianta me mandar mensagem dizendo que me filho não era nenhum bebê, que ele estava drogado. Eu não estava lá para protegê-lo, para tirá-lo de lá e pegar na mão dele como qualquer mãe faria. Não adianta falarem porque ninguém santo. Quando apareceu um santo, Ele foi crucificado. Se olhem no espelho. A partir do momento em que você pega seu celular para ficar mandando mensagem maldosas, será que você realmente tem Deus no coração? Será que você é realmente uma pessoa certa? Preste atenção no que está fazendo e para de encher o saco da vida dos outros, vá caçar o que fazer. Eu quero que parem de falar da vida dos outros e querendo destruir a vida dos outros. Arrumar confusão onde não tem.”