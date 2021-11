Da Redação

Mãe de Marília publica vídeo do filho da cantora brincando

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo no dia 5 de novembro, usou o stories do seu Instagram para compartilhar um vídeo do seu neto brincando. Nas gravações, o filho da cantora, Leo, de quase dois anos, aparece jogando bola em uma quadra. Para o áudio, Ruth escolheu a música 'Leãozinho', de Caetano Veloso, na voz de Ana Villela.

continua após publicidade .

Leo é filho de Marília e Murilo Huff. Após a morte da cantora, o cantor dividiu a guarda do pequeno com Ruth. "Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito", disse Ruth na ocasião através de um comunicado.

"Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino",acrescentou Murilo.

continua após publicidade .

Com informações O Dia.

Veja:

Mãe de Marília publica vídeo do filho da cantora brincando - Vídeo por: tnonline