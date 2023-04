Mãe de Marília Mendonça rompe silêncio: "Esses monstros"

Da Redação

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça

A mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth, apareceu nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (14) para se pronunciar sobre o vazamento das fotos da necrópsia da filha, que faleceu em um acidente de avião em novembro de 2021.

Pela primeira vez, a matriarca da família falou sobre o assunto publicamente e contou como a família está, além de pedir justiça pelo o que aconteceu. “Eu estou passando aqui para dizer que está tudo bem com a família apesar do episódio de ontem. Eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho. O Leozinho já entende alguma coisa que eu falo, já entende quando acontece alguma coisa. E dizer que a família está chocada com tanta monstruosidade, mas também não me surpreende. O mundo não me surpreende mais. Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem porque já havia feito outra vez”, disse ela.

Dona Ruth, então, deu sequência na sua fala comentando sobre o seu desejo de justiça contra quem vazou as imagens. “O que está faltando é lei, está faltando justiça. Aqui não pode ser terra sem lei. A gente precisa que esses delinquentes paguem. Não tem outra palavra, são delinquentes, que não respeita a memória de uma pessoa que se foi, seja ela qual for, não é porque a minha filha é a Marília. Não respeitam a memória, não respeitam a família”, afirmou.

A mulher mandou um recado para os responsáveis pelo crime: “Quero deixar um recado para as pessoas que fizeram isso: vocês vão lembrar de mim, eu não desejo para você a dor que eu passei não, mas em um certo momento da sua vida você vai lembrar disso que você fez e vai lembrar de mim”, completou.

Por fim, a mãe da cantora fez um apelo para todos os brasileiros. “E para aquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas que ajudam em oração, que estão vendo o legado que ela deixou, que me ajudam com o Leozinho, com meu filho, não compartilhem disso. Isso é crime. Não dê ibope para criminoso, porque você vai estar cometendo um crime também. Não compactua com isso, não. Está tudo bem. Aqui, o que a gente planta, a gente colhe. Por isso eu disse que ele vai lembrar de mim”, declarou.

Fonte: Revista Caras.

