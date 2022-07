Mãe de Marília Mendonça organiza homenagem para filha; saiba mais

Da Redação

Nesta terça-feira (12), grandes nomes do sertanejo se reuniram para celebrar a memória de Marilia Mendonça, um dos maiores sucessos da música brasileira que faleceu no ano passado. A mãe da cantora, Dona Ruth, recebeu amigos da Rainha da Sofrência para preparar um tributo para a filha.

O especial está sendo feito devido ao aniversário da sertaneja, e será lançado no dia 22 de julho. Conforme informações do Metrópoles, essa não será a única surpresa de aniversário que os fãs terão.

Em vídeos publicados por quem esteve no local na noite desta terça (12), é possível ver um grande telão que exibe memórias de e com Marília, além de uma mesa repleta de convidados, e também a mãe da cantora, que comanda os acontecimentos da noite. “Eu sempre vou celebrar a vida da minha filha, como ela sempre fez”, afirmou a matriarca à coluna do Leo Dias.

Além dos artistas que conviviam com Mendonça, todas as pessoas que faziam parte do seu dia a dia estiveram presentes para celebrá-la. “A Marília sempre gostou de comemorar aniversário e a Ruth resolveu fazer da maneira que a filha faria. Na verdade, a Marília sempre ficava muito ansiosa para as festas de aniversário”, comentou a assessoria da artista.

A noite contou com músicas e histórias contadas por João Gustavo, irmão de Marília, e seu parceiro Dom Vitor, Hugo & Guilherme, Murilo Huff, Maiara & Maraisa, Vitor & Luan, Luiza (que fez com dupla com Maurílio, também falecido) e Henrique Casttro. Devido a gravações recentes, Henrique & Juliano não puderam comparecer, mas não deixaram de ser lembrados por meio do telão.

Segundo a assessoria, Dona Ruth quis juntar todos os amigos que faziam parte das Resenhas da Marília. Por isso, também não ficaram de fora alguns amigos anônimos, como também o empresário Wander Oliveira, dono da Workshow, o fotógrafo e responsável pelo projeto Festa das Patroas, Flaney, a equipe de assessoria da artista, entre outros.

Data de lançamento e surpresas

O especial será lançado no próximo dia 22 de julho, no dia em que Marília completaria 27 anos, no canal do YouTube de Dona Ruth. Ainda sem dar muitos detalhes, a assessoria da artista afirmou que ainda existem muitas surpresas para esse dia, que devem ter seus detalhes divulgados aos poucos.

