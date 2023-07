Mãe de Marília Mendonça é criticada por gastos excessivos; veja

Siga o TNOnline no Google News

Mãe da cantora Marília Mendonça, a empresária dona Ruth está sofrendo críticas nas redes sociais nos últimos dias. Ela resolveu fazer uma surpresa para o filho, João Gustavo. Porém, os fãs não gostaram.

A empresária presenteou o herdeiro com um carro de luxo. Nas redes sociais, o rapaz apareceu com as chaves ao lado da mãe e agradeceu o presente. Ele revelou que foi ela quem decidiu dar o "mimo" como um agrado.

"Me falta palavras para agradecer nesse momento, felicidade transborda em mim, primeiramente agradecer a Deus por todas as bençãos que ele tem derramado na nossa vida, segundamente agradecer a minha mamãe por esse presente maravilhoso, agora vai andar de carrão comigo. Obrigado Deus e obrigada mãezinha", disse ele.

Só que fãs criticaram dona Ruth por ter gastado dinheiro com o presente. “Tem é que guardar o dinheiro para o filho da Marília, já que o dinheiro era dela. Tô vendo essa senhora só torrar dinheiro adoidado. Aí, quando o garoto crescer, vamos ver o que vai acontecer“, disse um. “Efeito Marília Mendonça. Está começando a gastar o dinheiro da finada”, acusou outro.

João Gustavo seguiu a carreira de cantor após a morte da irmã, mas decidiu abandonar a carreira em 2022. Nas redes sociais, ele respondeu perguntas dos fãs e contou o seu posicionamento. "Acho que é a pergunta que mais tem aqui, essa se eu vou voltar a cantar. Não vou voltar a cantar. Não tenho esse plano. Não estava me fazendo bem. Não estava feliz e é isso, rapaziada. Está tudo bem", disse ele.

