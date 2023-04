Mãe de Leonardo é enterrada no mesmo túmulo do filho Leandro

Da Redação

Dona Carmem com o filho Leonardo e a nora Poliana.

Após sofrer um infarto fulminante no último sábado, dona Carmem Divina Eterno da Silva foi enterrada em Goiânia, Goiás, na manhã deste domingo, 2. Abalada, a família esteve presente no velório. Aos 85 anos, ela foi enterrada no mesmo túmulo que o filho, o sertanejo Leandro e o marido Avelino da Silva.

Foi a nora Poliana Rocha quem avisou sobre a partida da matriarca em suas redes sociais.

"Na hora em que a gente estava a caminho do médico, fomos surpreendidos com uma ligação da minha cunhada falando que a minha sogra tinha tido um infarto. Nós desviamos o caminho do médico e viemos até o apartamento dela. Depois de 45 minutos tentando reanimá-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, minha sogra veio a falecer".

O filho Leonardo, a esposa Poliana Rocha, o neto Zé Felipe e a esposa Virginia Fonseca, e os netos Pedro Leonardo e Thiago Costa, estiveram presentes na cerimônia.

