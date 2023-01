Mãe de Larissa Manoela se pronuncia após parar de seguir a filha

Da Redação

Larissa Manoela e a mãe Silvana Santos

A mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, parou de seguir a própria filha nas redes sociais. Além da filha, ela deu unfollow o genro, André Luiz Frambach, e interagiu com o ex da filha, Léo Cidade. Nesta terça-feira (3), a genitora da global abriu o jogo sobre o assunto e falou sobre o que houve neste final de ano agitado na família.

"Toda essa insatisfação gerada não tem nada a ver com ‘síndrome do ninho vazio’, tampouco com as nossas ‘vindas para Orlando’. Sempre fui muito sensível ou suscetível às pistas específicas, as quais me levaram a perceber que algo não estava certo”, explicou Silvana ao portal NaTelinha.

“Por isso, nunca baixei a guarda e continuo alerta quando sinto alguma coisa errada, principalmente se houver outras pessoas tentando silenciá-la ou contradizê-la. Eu me sentindo uma guardiã a fim de relacionar as informações emocionais com as racionais para tomar decisões com segurança”, completou.

Silvana relatou que confia em sua intuição. “Vou confiar nos meus sentimentos e agir de acordo com o meu coração, pois não é a primeira e não será a última vez que eu senti, alertei e provei que intuição de mãe, mesmo que você ache que não funciona… As mães sabem e não sabem como sabem”, disparou.

Esta não é a primeira vez que a mãe da atriz deixa de seguir as filhas nas redes sociais. Embora Silvana não siga mais o casal, ela ainda ainda acompanha o ex-genro, com quem Larissa Manoela terminou o namoro em fevereiro de 2021.

As informações são do Metrópoloes.

