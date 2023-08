Mãe de Larissa Manoela detalha último encontro com a atriz

Em entrevista ao Fofocalizando, programa do SBT, a mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, contou como foi seu último encontro com a filha que, segundo ela, ocorreu em abril, quando a atriz tomou o controle das próprias finanças e engatou um noivado com o também ator André Luiz Frambach. Trechos da exclusiva foram exibidos neste domingo (20), no programa Domingo Legal.

“Eu estava arrumando as coisas. Ela chegou e perguntou para o moço que trabalha no jardim se eu estava em casa. Quando ouvi a vozinha, fui lá”, começou Silvana.

Silvana revelou que apesar de ter tentado aproveitar a oportunidade para se resolver com Larissa, ela não teve abertura para a reconciliação: “Enxerguei o carro dela e falei: ‘Lari, vem aqui pra gente conversar’, mas ela não aceitou o meu convite, meu pedido”.

“Não deveria ter esse portão que realmente tinha, porque ela ficou para lá e eu para cá. Não deveria haver esse portão físico, muito menos esse portão que nos separou, porque ela estava na casa dela também, que justamente foi a última casa que nós compramos, para melhorar tudo para ela”, desabafou a pedagoga.

Com informações do Metrópoles

