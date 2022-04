Da Redação

Mãe de Kevin pede reabertura do inquérito da morte do filho

Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, solicitou a reabertura do inquérito sobre a morte do cantor. O fato foi motivado após a divulgação, por meio da RecordTV, da fala de um dos amigos do funkeiro, que afirmou que uma segunda garota de programa estava no quarto do hotel.

O vídeo de Valquíria foi publicado por Gugu Grseis. “Com dúvidas, não dá para ficar, não dá para viver”, começou declarando a mulher.

“Quem conhece sabe quem era a pessoa Kevin. Eu estou aqui como mãe, e vou fazer tudo o que for possível para tirar essas dúvidas e saber realmente o que aconteceu”, diz Valquíria. Gugu Grseis diz: “Se tiver alguma coisa, nós vamos saber a verdade. Se foi acidente, também, tranquilo. Pelo menos vamos encostar a cabeça e dormir tranquilos”, continuou a mãe de MC Kevin.

Ela completou o seu discurso eximindo a responsabilidade de terceiros sobre a morte do cantor. “Não estou culpando ninguém, só quero simplesmente que seja investigado o que aconteceu”. No mês passado, o inquérito foi arquivado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por ausência de provas.

Antes disso, em novembro de 2021, a 16ª DP do Rio de Janeiro já havia anunciado que o caso foi um acidente e sugeriu à Justiça que o caso fosse arquivado por ausência de elementos para caracterizar o ocorrido como crime.

As informações são do Metrópoles.