Mãe de Galvão Bueno morre aos 93 anos em hospital de Londrina

Na cidade de Londrina, Mildred Santos foi presidente do Provopar - Programa do Voluntariado Paranaense

A mãe do narrador esportivo Galvão Bueno, Mildred Santos, morreu na manhã desta terça-feira (24) aos 93 anos, no Hospital Evangélico de Londrina, Norte do Paraná. O falecimento foi confirmado por Galvão.

Por meio de uma nota assinada pelo narrador, a morte aconteceu sem sofrimentos. A idosa estava sob cuidados paliativos “carinhosamente aplicados na UTI” do Hospital Evangélico.

“Hoje acordei às 5:30 e D. Mildred, minha mãe, estava começando a nos deixar, 12 dias antes de completar 94 anos”, contou. “Ela partiu serena, depois de uma grande e completa vida aqui no nosso mundo”, acrescentou Galvão.

O narrador ainda informou que o velório será na próxima quinta-feira (26), a partir das 10 horas, no Parque das Alamandas. O sepultamento acontecerá no mesmo local às 17 horas.

“Deus vai recebê-la com muito amor e a luz dela sempre brilhará intensamente”, diz Galvão Bueno na nota. Na cidade de Londrina, Mildred Santos foi presidente do Provopar - Programa do Voluntariado Paranaense.

