Mãe de César Tralli morre em queda de avião no interior de SP

César Tralli e sua mãe Edna, que morreu aos 74 anos após a queda de um avião no interior de São Paulo

Edna Tralli, mãe de César Tralli, morreu neste domingo (9), em um acidente aéreo. A aeronave de pequeno porte caiu na represa de Paranapanema, em São Paulo. Além da senhora de 74 anos, o piloto também não resistiu e morreu.

Ticiane Pinheiro, esposa do jornalista, lamentou a perda. "Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos", escreveu a apresentadora.

Rafa Justus, enteada de Tralli, também se pronunciou sobre a partida da avó-postiça. "Pense em uma mulher de coração gigante, que não arruma intriga, é super amorosa, e que é uma super avó. Essa era ela, Edna Tralli, a avó que a vida me deu", disse a filha de Roberto Justus.

"Tive o privilégio enorme de conviver com você e aprender tanto! Me despedir assim do nada foi muito difícil, estou sentindo muito a sua falta já. Descanse em paz, minha fada madrinha. Te amo e te amarei do fundo do meu coração, onde quer que você esteja. Obrigada por tudo."

O jornalista ainda não se pronunciou sobre a morte da mãe e ficará afastado da Globo e da GloboNews. Vale lembrar que, em 2018, César perdeu a irmã Gabriela. Ela tinha 40 anos e sofria de uma síndrome rara de deficiência intelectual.

Informações do site Terra.

