Madonna e rapper trocam beijos e carinhos em cima de palco; veja

A cantora Madonna e a rapper Tokischa protagonizaram cenas de tirar o fôlego durante show, no Pride WoW Finally Enough Love, evento que celebra o orgulho LGBTQIA+. Durante a apresentação conjunta, em Nova York, nos Estados Unidos, as artistas trocaram beijos e carinhos em cima do palco.

O momento aconteceu enquanto as duas cantavam a música Hug Up, hit de Madonna. A Rainha do Pop ganhou uma “checada” em seu bumbum e até uma lambida da rapper. Confira o vídeo:

A TOKISCHA E A MADONNApic.twitter.com/Jutzvgbnex June 24, 2022

a madonna e a tokischa se beijando no meio do show, meu deus pic.twitter.com/vmfbuZkR8R — diego (@likeambition) June 24, 2022





Fonte: Informações do Metrópoles.