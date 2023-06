Macacão explode e Juju Salimeni fica nua em treino na academia; veja

Siga o TNOnline no Google News

A apresentadora Juju Salimeni passou por apuros ao ir treinar em uma academia nos EUA. Viajando com o noivo, o empresário e fisiculturista Diogo Basa, para acompanhá-lo em mais uma competição, a famosa acabou protagonizando um momento complicado no local.

Nesta quarta-feira, 07, a ex-panicat compartilhou o vídeo do episódio, em que ficou nua ao ter seu macacão aberto sem querer. A peça de zíper abriu enquanto ela estava realizando um exercício para os braços. Concentrada na série, ela foi pega de surpresa pela roupa.

"O dia que eu fiquei pelada na academia. Já aconteceu com vocês?", publicou Juju Salimeni o registro de quando o look "explodiu", deixando-a com os seios à mostra. Sem causar alarde, ela logo fechou o macacão e fingiu que nada havia acontecido. Veja:

Nos comentários do post, os internautas se mostraram perplexos e riram da situação. "Juliana do céu", escreveram. "Socorro", disseram.



"Com um corpo lindo assim, o mico é de menos", elogiaram outros a boa forma da musa fitness.

Ainda nos últimos dias, a famosa, que ficou conhecida ao iniciar como panicat em 2008, arrancou mais elogios ao compartilhar um clique tirando a roupa. Treinando há mais de 20 anos, ela foi alvo de críticas de um internauta que a chamou de senhora e a criticou pela sua forma física. Em resposta, a musa mostrou seu antes e depois impressionante.

Com informações do portal Caras.

