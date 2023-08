Macacão de Simone rasga e fica com bumbum exposto durante show

A cantora sertaneja Simone divertiu os fãs e levou na esportiva uma situação inusitada que aconteceu em um show realizado na noite desta quinta-feira (17). A artista contou com a ajuda da produção para corrigir a falha em seu figurino que a deixou em uma saia justa na frente de milhares pessoas que assistiam sua apresentação.

É que o macacão coladinho que ela usada rasgou em cima do palco. A apresentação na Festa do Peão de Barretos precisou ser interrompida. Sempre bem humorada, ela ficou com o bumbum de fora, o que rendeu gargalhadas no palco e do público.

