Luxo: Lexa mostra piquenique com família fora do Brasil e surpreende

Lexa, de 28 anos

A cantora Lexa, de 28 anos, está curtindo uma viagem especial com a família, amigos e integrantes de sua equipe. Após mostrar momentos no aeroporto e no avião a caminho da Argentina, a funkeira exibiu, nesta terça-feira (16), uma reunião especial que eles tiveram por lá.

Em um parque, a famosa e seus convidados apareceram curtindo um piquenique em grande estilo. Com muita comida gostosa e até champanhe, a artista e os amigos celebraram o momento juntos. "Bom dia com piquenique aqui na Argentina com minha família, equipe e amigos, arrasaram na nossa manhã", disse Lexa ao mostrar detalhes do 'evento' luxuoso.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados. "Que delícia, aproveitem", falaram. "Coisa mais linda", elogiaram outros ao verem a musa toda estilosa, exibindo sua barriga sarada no local.

Veja o post:





Fonte: Revista Caras.

