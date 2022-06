Luva de Pedreiro compartilha homenagem de fã de Apucarana

Da Redação

A tatuagem feita em homenagem ao influenciador Luva de Pedreiro, pelo mestre de obras Jonathan Alexander Barto, 25 anos, morador de Apucarana, no Norte do Paraná, ganhou repercussão nas redes sociais na noite desta sexta-feira (3). A postagem feita no Instagram do TNOnline chegou até o ídolo do apucaranense, que respostou a publicação em seus stories, colocando emojis com carinhas de susto e alguns corações.

"Uma amiga me contou que tinha visto a matéria do TN nos stories do Luva. Fiquei muito feliz. Um pouco sem reação, mas muito feliz. Logo depois a foto da minha tatuagem também foi publicada no TNT Sports, que conta com mais de 13 milhões de seguidores. Uma loucura", relata Jonathan.

O criador do desenho feito na coxa esquerda do apucaranense, o tatuador Vinícius Paes, também da Cidade Alta, comemorou a conquista do amigo. "O sonho dele era que a tatuagem chegasse até o Luva e isso aconteceu. Estamos felizes com a repercussão", afirma.

O post no Instagram do TN:

Sucesso nas redes sociais



Atualmente, um dos nomes relevantes nas redes sociais no Brasil e também no mundo é de Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro. O jovem foi notado por Neymar e Gabigol. O sucesso foi tamanho que logo Iran virou meme no universo futebolístico.



Ele começou a gravar vídeos despretensiosamente. O intuito era ver posteriormente seus próprios lances e o que poderia melhorar. Iran começou postando os vídeos no TikTok e logo viralizou com a trend "Receba".

No Instagram, ele acumula 14 milhões de fãs e seguidores.