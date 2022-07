Luva de Pedreiro comemora 1ª viagem internacional com os pais; vídeo

Da Redação

O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, publicou nas redes sociais, na noite de sábado (30), que está em viagem para a Europa. Pela primeira vez, ele irá ao exterior na companhia dos pais, a convite da LaLiga, primeira divisão espanhola de futebol profissional.

"Fala minha tropa, graças a Deus. Tô viajando para Europa, painho e mainha aqui, daquele jeito, graças a Deus, Pai. Para a Europa, dessa vez painho e mainha 'vai'. Convite da LaLiga, a LaLiga, né, magnífica, sensacional, graças a deus. É a tropa, partiu Europa pesado. Valeu, Laliga", disse o baiano nos stories.

No Twitter, Luva agradeceu pela oportunidade de viajar pela primeira vez para fora do país com os pais e ainda escreveu: "É por isso que não desisto, sou brasileiro e não desisto".

Nos comentários, seguidores comemoraram a conquista. "Namoral, o que esse mlk [moleque] merece não tá escrito. Voa Luva!", disse um internauta. "Sou fã do Luva, pela humildade, desprovido de soberba. Deus os proteja", comentou uma jovem.

