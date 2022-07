Luva de Pedreiro aluga imóvel de luxo; saiba o valor do aluguel

Da Redação

Saiba detalhes sobre a nova (e luxuosa) residência do Luva de Pedreiro

O influenciador Iran Santana Alves, o Luva de Pedreiro, se envolveu em várias polêmicas recentemente com o antigo empresário Allan Jesus. Após grande repercussão, o jovem se mudou para um novo lar no litoral de Pernambuco.

O fato chama a atenção dos internautas, pois a antiga casa de Iran, no interior da Bahia, possuía condições precárias e necessitava de reformas. A equipe de reportagem do Metrópoles conseguiu detalhes sobre a nova (e luxuosa) residência do Luva de Pedreiro, além do valor do aluguel.

Em um condomínio localizado no Loteamento Paiva, em Cabo de Santo Agostinho, o influenciador e sua equipe precisarão desembolsar nada mais, nada menos do que R$ 30 mil mensais para que Iran possa morar de frente para o mar. O valor do aluguel é baseado em um site de imóveis que divulgava a propriedade.

No entanto, além da bela vista do mar, a casa possui quatro quartos, cinco vagas na garagem e cinco banheiros. O imóvel conta, ainda, com piscina e churrasqueira. Enfim, mesmo com o imbróglio na Justiça envolvendo seu ex-empresário e o polêmico contrato de agenciamento de carreira, Luva de Pedreiro vive em um lugar condizente com o patamar atingido nas redes sociais nos últimos meses.





Fonte: Informações do Metrópoles.

