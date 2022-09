Luva de Pedreiro agradece apoio do Barcelona: 'Eu voltarei mais forte'

Da Redação

O influenciador agradeceu o apoio por meio das redes sociais

O influenciador digital baiano Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, anunciou, recentemente, o fim de sua carreira. Mas, nesta quinta-feira (15), o rapaz voltou a surgir nas redes sociais para agradecer o apoio do Barcelona Futebol Clube.

A equipe espanhola postou a frase: "sentiremos falta da sua energia incrível". O influenciador agradeceu: "Eu voltarei mais forte".

O influencer tinha anunciado o fim da carreira na internet na última terça-feira (13), através do Instagram. Na ocasião, apagou todas as postagens na página.



Na última quarta-feira (14), Luva postou um vídeo no qual nega que o fim da carreira seja motivado por falta de conteúdo.



"Minha tropa, todo mundo está falando aí que eu parei de fazer vídeo. Não foi porque eu não tenho mais conteúdo não, porque eu não tenho vídeo pra postar. Eu fiz dois comerciais que ninguém nunca fez, que vai passar agora no meses da Copa do mundo, que vai passar em todas as televisões do mundo, que o cara da luva de pedreiro vai estar no meio. É porque eu decidi mesmo parar, tá ligado?".

