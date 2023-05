Luto: Rita Lee morre aos 75 anos, em São Paulo

Da Redação

A cantora foi diagnosticada com um câncer em 2021

A rainha do rock brasileiro, Rita Lee, morreu no final da noite dessa segunda-feira (8), aos 75 anos. A informação foi confirmada pela família da artista através da página oficial dela do Instagram.

"Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou". O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira (10), das 10h às 17h.

Ainda conforme a publicação, o corpo da cantora será cremado, já que era um desejo dela.

Em 2021, a Rita Lee realizou exames e foi diagnosticada com câncer de pulmão. Ela estava fazendo tratamentos contra a doença.

Além disso, recentemente, a artista precisou ficar em observação porque estava perdendo peso, fator que deixou sua saúde um pouco mais frágil.

