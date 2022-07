Lumena fatura R$ 100 mil em dez dias de nudes em plataforma

Da Redação

A psicóloga, DJ e ex-BBB, Lumena, está animada com o conteúdo que tem publicado em uma plataforma adulta, como nudes e vídeos mais picantes.

Conforme informações do jornal “Extra”, em dez dias de perfil aberto, ela faturou R$ 100 mil, ou o valor do terceiro lugar do reality, do qual ela passou longe.

"Já entendi que tudo que eu fizer vai dar o que falar, seja bom ou ruim. Estou animada para continuar produzindo novos conteúdos para a plataforma, já já trago mais novidades!”, promete ela que cobra R$ 79,90 mensais para dar acesso ao conteúdo.

