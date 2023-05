Lulu Santos completa 70 anos e recebe declaração do marido

Da Redação

Cantor Lulu Santos

Dia de festa para Lulu Santos! Nesta quinta-feira, 04, o cantor está completando mais um ciclo de vida e recebeu uma declaração apaixonada do marido!

Clebson Teixeira, que recentemente também fez aniversário, usou as redes sociais para celebrar a chegada dos 70 anos do amado.

"Feliz aniversário! É tão bom estar ao seu lado, eu jamais em minha vida sequer imaginei conhecer alguém tão companheiro, no sentido mais fiel da palavra, sabe?! Alguém que está sempre ali, comprando suas ideias malucas, te incentivando, dando força e te cuidando, até mesmo quando você tem dúvidas sobre o que está fazendo!", iniciou ele em seu Instagram ao postar um vídeo em que o artista aparece admirando e fazendo carinho em vacas.

"Você sempre diz que eu sou seu norte, mas você representa todos os meus pontos cardeais e tenho a sorte de caminharmos juntos por esta vida!", se derreteu ainda.

"Sou quem você me faz ser, melhor que seria por mim. Te amo. Seu", agradeceu Lulu nos comentários da publicação. No aniversário de 31 anos de Clebson, Lulu também se declarou: "Meu norte. Meu leme. Meu rumo. Ponto de partida e destino. Feliz 31. Seu Lux". Com informações, Revista Caras.

Vale lembrar que Lulu e Clebson assumiram o relacionamento em julho de 2018 e ficaram noivos no final de janeiro de 2019.

Confira a homenagem de Clebson Teixeira para o marido, Lulu Santos:





