Luiza Possi dá à luz seu segundo filho, Matteo

Nasceu Matteo, o segundo filho de Luiza Possi e a cantora mostrou em seu perfil na rede social os momentos antes da chegada do bebê. Ela foi para a maternidade na noite de sábado, 16, e postou detalhes da decoração do quarto no local. A informação do nascimento foi divulgada por Zizi Possi em suas redes sociais:

"Ele chegou e chegou bem. Foi tudo muito natural", disse a cantora, ao mostrar que estava em casa com o filho mais velho de Luiza.

Horas depois, Luiza compartilhou o clique do herdeiro e classificou o momento como mágico: "Nasceu meu doce Matteo. Tão esperto, tão querido, tão perto de mim. Nasceu de parto normal, está agora nos meus braços e abraços. Vida longa ao meu pequeno. Obrigada a todos que vibraram por nós! Funcionou! Amem. Muito amor por aqui".

A cantora deu detalhes do parto, agradeceu os profissionais que lhe ajudaram a trazer o filho ao mundo e a parceria do marido, Cris Gomes.

"Sem vocês nada disso seria possível. Coloquei um balão uterino e passei 12 horas com ele. Depois veio a ocitocina, e contrações das 10 da manhã até o nascimento as 18:41! Meu anestesista Ticiano e amigo de longa data ajudou muito nesse processo e eu senti a dor e a delícia de um parto normal maravilhoso! Que benção."

Com informações GShow.