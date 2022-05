Luiza faz show pela 1ª vez após morte de Maurílio

Da Redação

A cantora Luiza Martins fez o primeiro show solo desde a morte de Maurílio, com quem fazia dupla, em dezembro do ano passado. Ela se apresentou em uma boate na cidade de Tucumã, no sul do Pará, na noite de sexta-feira (7).

No Instagram, ela compartilhou o trajeto na estrada até o local do show e os preparativos para a apresentação. Antes de subir ao palco, Luiza compartilhou a imagem de duas fotos de Maurílio e declarou: “Amor da minha vida. Te amo! Você faz muita falta!”.

Luiza anunciou em abril que vai seguir carreira solo e assinar com sobrenome Martins. A cantora também já tem data para se apresentar no Distrito Federal. Ela faz show dia 28 na Worlld Brasília.

