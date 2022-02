Da Redação

Luiza faz homenagem a Maurílio no aniversário do cantor

Nesta terça-feira (15), a cantora Luiza, da dupla sertaneja Luiza e Maurilio, fez uma homenagem para Maurilio que completaria 29 anos na data de hoje. Na publicação em suas redes sociais, a cantora disse: "quase todo dia sonho com você e todos os dias lembro de você".

continua após publicidade .

O cantor sertanejo, de apenas 28 anos, morreu em 29 de dezembro de choque séptico, em Goiânia, conforme informações da matéria do g1. Maurilio havia sido diagnosticado com tromboembolismo pulmonar duas semanas antes.

Luiza, no post feito no Instagram, imaginou como seria comemorado o aniversário do parceiro, caso ele estivesse vivo. Relevou que a comemoração contaria com músicas de forró e muita cerveja. "Vou vivendo a vida normalmente quando, de repente, eu penso 'meu Deus, o Maurílio'. E aí eu penso em como vai ser minha volta e como vou fazer isso sem você aqui", relatou ainda.

continua após publicidade .

A artista declarou que, apesar de toda a saudade, vai comemorar o aniversário do amigo. "Eu vou beber demais em sua homenagem. Provavelmente eu vou chorar, fazer feiura e você vai ficar rindo daí, de onde você tá, com aquela risada alta, que você se tremia todinho. Te amo tanto, nego. Que saudade de você. Feliz aniversário, meu amor", escreveu Luiza.

Luiza e Maurílio se tornaram uma dupla sertaneja, ano ano de 2016, na cidade de Imperatriz, e lançaram seu primeiro álbum em 2017.





Fonte: g1.