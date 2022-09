Luísa Sonza tem reação curiosa ao ser questionada sobre affair com PA

Da Redação

A cantora Luísa Sonza deu a entender que ficou com o ex-BBB Paulo André durante uma entrevista ao Multishow, no Rock in Rio 2022. Na conversa, a artista deu risada ao ser questionada sobre o suposto affair e teve uma reação inusitada.

Tudo começou quando Ana Clara Lima questionou sobre a relação dos dois: “Eu lembrei de uma fofoca, tu pegou o PA?”.

reação da luisa sonza quando o assunto foi o paulo andre 👀pic.twitter.com/97jMwrbmJ6
September 10, 2022

Luísa Sonza caiu na risada e levantou da cadeira, brincando que deixaria a entrevista. “Eu não falo de BBB, eu não falo dessas coisas gente, pelo amor de Deus!”, disse ela.



Vale lembrar que, em maio, rumores de que os dois teriam ficado começaram a circular nas redes sociais, após um show do cantor Thiaguinho em Vitória, no Espírito Santo. Na época, Luísa disse:

“Odeio quando colocam palavras na minha boca. Se quiserem falar tô nem aí minha vida já é exposta pra caramba e isso não me afeta, mas poxa além de falar da minha vida ainda colocam palavras na minha boca aí a Lulu fica chateada né gente? e ainda passo de faladora coisa que eu odeio.”

Com informações do Metrópoles.

