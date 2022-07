Luísa Sonza se pronuncia após fã morrer em seu show; Entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A cantora Luísa Sonza se pronunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (21) sobre a morte de uma fã em um show

A cantora Luísa Sonza se pronunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (21) sobre a morte de uma fã em um show que ela realizou recentemente. Ela falou sobre o assunto após receber ataques de internautas por não falar sobre o tema.

continua após publicidade .

“A irmã da minha amiga morreu no show da @luisasonza por falta de atendimento médico no local. Ela pode não ter controle sobre isso, mas ao menos poderia ter prestado condolências né, nenhum pêsames?… Adoro a Luísa mas ficar calada sobre isso é problemático”, reclamou uma internauta.

Alice Moraes, de 27 anos, teria passado mal durante a apresentação da cantora em Porto Alegre e a família alega negligência no atendimento pela empresa responsável pelo serviço médico do evento.

continua após publicidade .

Luísa respondeu o tweet e disse que tentou falar com a família antes de se pronunciar publicamente: “Só soube ontem de tudo que aconteceu e tô arrasada com isso. Minha preocupação antes foi falar com a família. Primeiro pedi pra encontrar o número da mãe ou irmã pra depois vir falar algo publicamente. Desejo muita força a família e espero que o caso seja apurado o mais rápido possível.”

“Tem que ter muita saúde mental. Meu Deus me dê forças porque eu tô sempre no meu limite”, lamentou Sonza em outro post, preocupando os fãs.

Informações do site Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News