Luisa Sonza revela traição de Chico e fim do namoro ao vivo na TV

A cantora Luisa Sonza surpreendeu os telespectadores do programa Mais Você, de Ana Maria Braga, ao revelar que terminou o namoro com Chico, para quem escreveu uma música romântica.

Depois de conversar com a cantora sobre a carreira dela, Ana Maria Braga disse que Luisa Sonza desmanchou o relacionamento com Chico e escreveu um texto sobre isso. Então, ela pediu para a cantora ler a mensagem ao vivo. Com o pedido inesperado, Luisa explicou o contexto da mensagem. "Não estava programado eu mostrar esse texto. Ela pediu e obviamente eu não poderia negar.Esse texto não é sobre mim, é muito mais sobre tudo que eu vi desde criança e o lugar que pega em mim. Não é um ato isolado, é algo que a gente vê se repetindo”, disse ela.

Em um trecho, ela contou sobre a dor de ser traída. "É insuportável que a traição, a quebra de combinado, zelo, cuidado, continua sendo normalizado. Só quem já foi traído sabe”, disse ela, e completou: "A traição faz você se invalidar, se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa, é uma dor impossível de se justificar. Quando você é traída até se questiona da sua capacidade de discernimento”.

Por fim, ela refletiu sobre os homens traírem as mulheres há várias gerações. "Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, pelas minhas tias e todas as mulheres que eu vi sendo traídas. Hoje eu escolho mesmo que me doa, mesmo que eu não queira, eu não vou te proteger. Naquela noite, naquele bar, você não me protegeu. Hoje eu te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, finalizou.

Fonte: Revista Caras

