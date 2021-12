Da Redação

Luísa Sonza publica vídeo em banheira cheia de cobras

A cantora Luísa Sonza, postou no seu perfil do Instagram uma sequência de fotos e imagens sobre seu novo clipe, que ainda nem foi lançado e já está causando tumultuo na internet. O vídeo onde ela aparece apenas de calcinha em uma banheira na companhia de diversas cobras já tem milhares de visualizações.

A música vem causando bastante mistério nas redes, desde que algumas pessoas vestidas de preto e marchando em sincronia apareceram há algumas semanas na Av.Paulista em São Paulo, carregavam um tipo de bandeira com desenho de cobra e “Lamb Lambs” com ilustração do animal foram distribuídos pela região.

Veja:

